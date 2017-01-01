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Линию разграничения пытаются пересечь 440 автомобилей

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Все КПВВ на линии разграничения в зоне АТО работают в штатном режиме.
Больше всего машин скопилось в пункте пропуска Майорское
Больше всего машин скопилось в пункте пропуска Майорское
facebook.com/DPSUkraine

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО остается динамичным и все КПВВ работают в штатном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 60/100; Марьинка – 40/80; Новотроицкое – 40/30; Гнутово – 50/40", - говорится в сообщении.

В целом за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,9 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Напомним, в зоне проведения АТО в контрольных пунктах на линии разграничения 7 января на въезд и выезд находилось 310 автомобилей

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Теги: автомобили, АТО на востоке Украины, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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