Солиста Львовской оперы и балета внесли в базу Миротворца

Во Львовском театре оперы и балета проведут служебное расследование из-за обвинений Николая Санжаревского в финансировании ДНР.

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Солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николая Санжаревского за антиукраинскую пропаганду активисты сайта Миротворец включили в свою базу.

Соответствующие данные были обнародованы на сайте 8 января.

Солиста театра оперы и балета считают пособником террористов, его обвиняют также в сборе средств для боевиков ДНР.

В Львовском театре оперы и балета уже отреагировали на обвинения. Директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун обещает провести служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами Санжаревского, сообщает Львовский портал.

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Стоит отметить, что журналистка Елена Добровольская провела собственное расследование по персоне Санжаревского. Она опубликовала скриншоты его постов в ВКонтакте, в которых он выражает поддержку боевикам и распространяет антиукраинскую пропаганду. Она также выяснила, что Санжаревский, возможно, с помощью WebMoney собирал и переводил деньги террористам ДНР.

Напомним, в ноябре 2017 года СБУ обвинила в финансировании терроризма известную компанию.