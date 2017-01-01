В Карпатах сошли три лавины

Две лавины сошли в Закарпатской области и одна в Ивано-Франковской.

В последние дни в Карпатах зафиксировали три схода лавин. При этом в Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная опасность лавиносхода, сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По данным УкрГидрометцентра, 10 января на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)“, - говорится в сообщении.

Метеорологическая станция Плай в Закарпатской области обнаружила сход 7-8 января двух мокрых лавин с горы Темнатик объемами 20 тыс и 18 тыс куб м каждая, высота отрыва 1 тыс 50 и 1 тыс 80 м над уровнем моря. Убытки лавинами не нанесены.

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Кроме того, по данным снеголавинной станции Пожижевская в Ивано-Франковской области, 9 января был выявлен сход мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1,2 тыс кубических метров. Убытков нет, отмечают метеорологи.

Ранее синоптики предупреждали, что в Карпатах с 6 по 8 января существует высокая вероятность схождения лавин.