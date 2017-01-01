Саакашвили рассказал на допросе о снайперах на Майдане

Лидер партии Движение новых сил считает версию грузинских снайперов абсурдной.

Михаил Саакашвили заявил, что его допросили в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане, а на 10 января, по его словам, назначены еще два допроса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Приговор Саакашвили не влияет на экстрадиционную проверку - ГПУ

“Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре, по делу расстрелов на Майдане, в связи с фактами, приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал грузинским снайперам расстреливать людей“, - написал он.

Саакашвили отметил, что следователи были “доброжелательные и профессиональные“, однако, по его мнению, “вся система работает вхолостую“, поскольку дела о расстрелах до сих пор не расследованы.

Он также сообщил, что накануне “потерял два драгоценных часа на беллетристику“, а в среду с утра еще два допроса.

Напомним, 5 января Служба безопасности Украины во второй раз вызвала лидера партии Движение новых сил Михаила Саакашвили на допрос. 9 января сообщалось, что Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января.