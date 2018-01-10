Судья-родственник Россошанских впервые дал комментарий

Сергей Куприенко уверяет, что никогда не встречался с Дмитрием Россошанским. Он якобы узнал об этой семье из-за шумихи в СМИ.

СМИ разыскали бывшего главу Вышгородского районного суда Сергея Куприенко, который якобы “покрывал“ своего родственника Дмитрия Россошанского после того, как тот насмерть сбил Светлану Сапотинскую – родную сестру Ирины Ноздровской, убитой 29 декабря 2017 года.

В комментарии Стране Куприенко заявил, что с семьей Россошанских никогда лично не встречался. Он утверждает, что о том, что он якобы содействовал Дмитрию Россошанскому, он впервые узнал от представителей СМИ.

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“Я спросил у своей ныне покойной матери, кто такие Россошанские. А она мне ответила, что Дмитрий является внуком племянника моего отца. Зачем, Ирина Ноздровская раздула шумиху вокруг этого очень дальнего родства я не понимаю. Возможно потому, что последние 4 года у нас в стране всех судей считают врагами народа. В 2015 году она подняла скандал из-за того, что я являюсь дядей Дмитрию Россошанскому и добилась отвода для всего Вышгородского суда. Поэтому дело, о гибели Светланы Сапотинской слушалось в Обухове“, - рассказал он.

При этом бывший судья не исключает причастности к убийству Ноздровской отца Дмитрия Россошанского Юрия, который был арестован 9 января на 60 дней.

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Аргумент скептиков, что человек такого преклонного возраста (Россошанский-старший на пенсии) да еще и находясь в состоянии опьянения вряд ли смог нанести столько ударов, а потом еще и отнести тело к реке, он считает не очень состоятельным.

“У меня в практике был случай, когда 60-летний мужчина нанес 100 ударов шилом своей жене. Так, что исключать нельзя ничего. Но, надо точно установить мотив убийства. Проще говоря, выяснить кому была выгодна смерть Ирины Ноздровской. Тогда сразу станет ясно, кто мог ее убить. В данном случае, убийство действительно не обычное. Не ясно, зачем преступник раздел жертву перед смертью. Думаю, что человек в своем уме этого сделать не мог. Кроме того, в каждом преступлении нужно искать деньги. Ирина Ноздровская, постоянно занималась какими то делами. С кем–то общалась. Так, что возможность ее убийства из-за спорных финансовых вопросов сбрасывать со счетов не стоит“, - сказал Куприенко.

Экс-судья не считает давлением на следствие шумиху, которую подняли журналисты и общественные активисты. “Если на них не давить, они и работать не будут“, - отметил он, но добавил, что “в тоже время нельзя им и мешать работать“.

Напомним, что убитая Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры и добивалась обвинительного приговора Россошанскому. По информации одного из нардепов, Дмитрий Россошанский все еще может выйти по амнистии.