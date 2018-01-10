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На Волыни и Львовщине протестующие блокируют международные трассы

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Люди перекрыли дороги к пограничным пунктам на границе с Польшей из-за налогов.
Протестующие непрерывно ходили по пешеходному переходу
Протестующие непрерывно ходили по пешеходному переходу
vl.npu.gov.ua

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На Волыни вблизи села Старовойтове Любомльского района 70 человек блокируют движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. Люди протестуют против новых таможенных правил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

“На автодороге неподалеку с международным автомобильным пунктом пропуска Ягодин началась акция протеста. Ее цель – выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину“, - говорится в сообщении.

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Акция началась в 9:10 возле села Старовойтове. Люди “путем непрерывного движения по пешеходному переходу“ мешают движению транспорта.
Заблокированно движение к КПП Ягодин
Заблокированно движение к КПП Ягодин
vl.npu.gov.ua
 
Люди возмущены новыми таможенными правилами
Люди возмущены новыми таможенными правилами
vl.npu.gov.ua
 
В протесте приняло участие около 70 человек
В протесте приняло участие около 70 человек
vl.npu.gov.ua
 
На охрану общественной безопасности привлекли более 40 полицейских.
 
Также во Львовской области жители перекрыли дорогу к пунктам пропуска Шегини –Медыка и Рава-Русская – Гребенное, уточняет патрульная полиция Львова. 
 
“Патрульные общались с руководителем акции на Шегинях о том, что каждые 30 мин будут делать запуск по 10 автомобилей для того, чтобы не было стычек между активистами и людьми, которые стоят в очереди“, – отметили в патрульной полиции.
 
Перекрыта дорога к пункту пропуска Шегини-Медыка
Перекрыта дорога к пункту пропуска Шегини-Медыка
facebook.com/igor.zinkevych
 
Заблокирована дорога к пункту пропуска Рава-Русская – Гребенное
Заблокирована дорога к пункту пропуска Рава-Русская – Гребенное
 
Как известно, Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ограничив суммой до 500 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
 
Новые правила вступили в силу 1 января 2018 года.
 
Напомним, 26 декабря дорогу Николаев-Одесса блокировали протестующие рабочие.
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Теги: Волынь, Львовская область, протестующие, заблокировали дорогу, Польша, граница, налоги
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Комментариев (1)
Ivanez    10.01.2018, 12:24
Оценка:  0
Ivanez
Развивайте сельское хозяйство, а не контрабанду возить. Оно конечно легче, блок сигарет скинул деньги получил. Но лучше заниматься производительным трудом.
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