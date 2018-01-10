На Волыни и Львовщине протестующие блокируют международные трассы

Люди перекрыли дороги к пограничным пунктам на границе с Польшей из-за налогов.

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На Волыни вблизи села Старовойтове Любомльского района 70 человек блокируют движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. Люди протестуют против новых таможенных правил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

“На автодороге неподалеку с международным автомобильным пунктом пропуска Ягодин началась акция протеста. Ее цель – выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве жители района перекрыли трассу в знак протеста Акция началась в 9:10 возле села Старовойтове. Люди “путем непрерывного движения по пешеходному переходу“ мешают движению транспорта. Акция началась в 9:10 возле села Старовойтове. Люди “путем непрерывного движения по пешеходному переходу“ мешают движению транспорта.

Заблокированно движение к КПП Ягодин vl.npu.gov.ua

Люди возмущены новыми таможенными правилами vl.npu.gov.ua

В протесте приняло участие около 70 человек vl.npu.gov.ua

На охрану общественной безопасности привлекли более 40 полицейских.

Также во Львовской области жители перекрыли дорогу к пунктам пропуска Шегини –Медыка и Рава-Русская – Гребенное, уточняет патрульная полиция Львова.

“Патрульные общались с руководителем акции на Шегинях о том, что каждые 30 мин будут делать запуск по 10 автомобилей для того, чтобы не было стычек между активистами и людьми, которые стоят в очереди“, – отметили в патрульной полиции.

Перекрыта дорога к пункту пропуска Шегини-Медыка facebook.com/igor.zinkevych

Заблокирована дорога к пункту пропуска Рава-Русская – Гребенное