На Волыни и Львовщине протестующие блокируют международные трассы
Люди перекрыли дороги к пограничным пунктам на границе с Польшей из-за налогов.
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На Волыни вблизи села Старовойтове Любомльского района 70 человек блокируют движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. Люди протестуют против новых таможенных правил.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
“На автодороге неподалеку с международным автомобильным пунктом пропуска Ягодин началась акция протеста. Ее цель – выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину“, - говорится в сообщении.
Читай также: В Киеве жители района перекрыли трассу в знак протестаАкция началась в 9:10 возле села Старовойтове. Люди “путем непрерывного движения по пешеходному переходу“ мешают движению транспорта.
На охрану общественной безопасности привлекли более 40 полицейских.
Также во Львовской области жители перекрыли дорогу к пунктам пропуска Шегини –Медыка и Рава-Русская – Гребенное, уточняет патрульная полиция Львова.
“Патрульные общались с руководителем акции на Шегинях о том, что каждые 30 мин будут делать запуск по 10 автомобилей для того, чтобы не было стычек между активистами и людьми, которые стоят в очереди“, – отметили в патрульной полиции.
Как известно, Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ограничив суммой до 500 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Новые правила вступили в силу 1 января 2018 года.
Напомним, 26 декабря дорогу Николаев-Одесса блокировали протестующие рабочие.