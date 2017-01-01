Миграционная служба запустит дополнительную линию для загранпаспортов

Решение призвано решить проблему с очередями за выдачей документов.

Государственная миграционная служба Украины сообщила, что в Украине с января запускается дополнительная линия персонализации документов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запуск линии позволит решить проблему технического изготовления загранпаспортов и предотвратит очереди при получении документа.

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“В январе 2018 года запланирован запуск на Полиграфкомбинате Украина дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи заграничных паспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора“, - сообщают в ГМСУ.

В службе также сообщили, что плановая замена сертификатов уже началась. Отмечается, что необходимо обновление даты и повторное отправления данных для персонализации паспортов, которые ранее отправлялись миграционной службой.

Данные будут отгружаться в течение нескольких дней, но передача будет осуществляться в том же порядке, в котором эти данные отгружались ранее.

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После повторного направления в онлайн-сервисе Проверка оформления паспорта изменится дата отправки данных на персонализацию, но это не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации, заверяют в ГМСУ.

Напомним, 8 декабря 2017 года в Госмиграции заявили, что нормализуют выдачу загранпаспортов до марта 2018 года, но до этого задержка с выдачей паспортов продолжится.

Позднее, Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания украинцев с обычными загранпаспортами.