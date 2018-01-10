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На Закарпатье туристка сорвалась в 300-метровую пропасть

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Киевлянку удалось спасти, женщина отделалась травмой ноги и рваными ранами кистей рук.
Киевской туристке помог ее коллега из Кропивницкого
Киевской туристке помог ее коллега из Кропивницкого
zk.dsns.gov.ua
Спасатели на Закарпатье спасли туристку из Киева, которая во время прохождения туристического маршрута сорвалась с обледеневшей склона и скатилась в 300- метровую пропасть. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
 
Инцидент произошел вчера вечером в районе долины Рогнеска (подножие г. Петрос Раховского района).
 
“29-летняя киевлянка получила травму ноги и рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться. О данном происшествии спасателям сообщил ее коллега (27-летний житель Кропивницкого) , который стал свидетелем данного происшествия. Мужчина не растерялся, спустился к пострадавшей и до прибытия спасателей находился возле нее“, - говорится в сообщении.
 
У женщины были травмированы руки
У женщины были травмированы руки
zk.dsns.gov.ua
 
Спасательная операция прошла успешно
Спасательная операция прошла успешно
zk.dsns.gov.ua
 
В горах была значительная опасность схода лавин
В горах была значительная опасность схода лавин
zk.dsns.gov.ua
 
В сложных погодных условиях (значительный снежный покров и угроза схода лавин) уже сегодня ночью, 10 января, спасателям удалось добраться до места пребывания туристов.
 
Пострадавшей немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу. Из-за того, что уже стемнело и была опасность схода лавин, спасатели приняли решение подождать до начала светового дня.
 

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Уже утром с помощью специальных носилок спасатели начали транспортировку пострадавшей. Преодолев расстояние около 7 км, работники ГосЧС добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу, где в 15:10 передали ее медикам. В настоящее время жизни туристки ничего не угрожает.
 
Спасатели оказали помощь травмированной туристке
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Напомним, в Турции после свидания с турецким бизнесменом умерла 19-летняя туристка из России.
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Теги: турист, Закарпатье, горы, спасатели
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Комментариев (1)
SEMPENTY    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +3
SEMPENTY
Ну что тут скажешь. редкий случай когда спасатели выполнили свой долг и спасли человека. Низкий поклон.
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