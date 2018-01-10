На Закарпатье туристка сорвалась в 300-метровую пропасть

Киевлянку удалось спасти, женщина отделалась травмой ноги и рваными ранами кистей рук.

Спасатели на Закарпатье спасли туристку из Киева, которая во время прохождения туристического маршрута сорвалась с обледеневшей склона и скатилась в 300- метровую пропасть. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел вчера вечером в районе долины Рогнеска (подножие г. Петрос Раховского района).

“29-летняя киевлянка получила травму ноги и рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться. О данном происшествии спасателям сообщил ее коллега (27-летний житель Кропивницкого) , который стал свидетелем данного происшествия. Мужчина не растерялся, спустился к пострадавшей и до прибытия спасателей находился возле нее“, - говорится в сообщении.

У женщины были травмированы руки zk.dsns.gov.ua

Спасательная операция прошла успешно zk.dsns.gov.ua

В горах была значительная опасность схода лавин zk.dsns.gov.ua

В сложных погодных условиях (значительный снежный покров и угроза схода лавин) уже сегодня ночью, 10 января, спасателям удалось добраться до места пребывания туристов.

Пострадавшей немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу. Из-за того, что уже стемнело и была опасность схода лавин, спасатели приняли решение подождать до начала светового дня.

Читай также: Гибель голой туристки из России сняли на видео Уже утром с помощью специальных носилок спасатели начали транспортировку пострадавшей. Преодолев расстояние около 7 км, работники ГосЧС добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу, где в 15:10 передали ее медикам. В настоящее время жизни туристки ничего не угрожает. Уже утром с помощью специальных носилок спасатели начали транспортировку пострадавшей. Преодолев расстояние около 7 км, работники ГосЧС добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу, где в 15:10 передали ее медикам. В настоящее время жизни туристки ничего не угрожает.

Спасатели оказали помощь травмированной туристке 0:00 / 02:43