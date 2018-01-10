Взрыв прогремел около 15 часов.

В Черновцах в здании ГФС произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Об этом в среду, 10 января, в эфире 112 Украина сообщила спикер ГФС Наталья Непряхина.

По ее словам, взрыв прогремел около 15 часов. В результате происшествия пострадал сотрудник налоговой милиции.

"К счастью, ранение было легкое и сейчас ей оказывается медицинская помощь. Ведутся следственные действия. После завершения следственных действий будет приниматься решение об усилении режима безопасности объекта", – сказала Непряхина.

По данным издания Молодой Буковинец, в результате происшествия из помещения ГФС эвакуировали более 100 человек. В результате взрыва скорая забрала трех сотрудников ведомства.

Cмотрите фотогалерею: В Черновцах в здании ГФС произошел взрыв

Напомним, ранее в Черновцах горела школа.