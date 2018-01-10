Саакашвили назвал Украину "несостоявшимся государством"

Саакашвили заявил, что в Украине государственные институты не работают и государство не может защитить своих граждан.

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Экс-президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили заявил, что Украина является несостоявшимся государством.

Об этом сообщает РИА Новости.

“Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов, и где правоохранительные органы используют только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан, не может являться состоявшимся“, — заявил Саакашвили.

Выступая перед журналистами, Саакашвили также заявили о намерении прийти 11 января в Апелляционный суд Киева, который рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда отправить оппозиционера под домашний арест. Если суд отклонит жалобу прокуратуры, Саакашвили поедет по Украине искать людей “для быстрой мирной смены власти“.

Напомним, 5 января в Грузии суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Саакашвили считает, что это заговор Тбилиси и Киева.