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Саакашвили назвал Украину "несостоявшимся государством"

Комментариев: 22
Саакашвили заявил, что в Украине государственные институты не работают и государство не может защитить своих граждан.
Саакашвили: Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством
Саакашвили: Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством
EPA/UPG

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Экс-президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили заявил, что Украина является несостоявшимся государством.

Об этом сообщает РИА Новости.

“Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов, и где правоохранительные органы используют только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан, не может являться состоявшимся“, — заявил Саакашвили.

Выступая перед журналистами, Саакашвили также заявили о намерении прийти 11 января в Апелляционный суд Киева, который рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда отправить оппозиционера под домашний арест. Если суд отклонит жалобу прокуратуры, Саакашвили поедет по Украине искать людей “для быстрой мирной смены власти“.

Напомним, 5 января в Грузии суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Саакашвили считает, что это заговор Тбилиси и Киева.

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Теги: Саакашвили, государство
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Комментариев (22)
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Интeллігент    10.01.2018, 22:47
Оценка:  -3
Интeллігент
Потрясающе! Кремль сейчас просто угорает в истерике! ))) Мише надобно ещё приснопамятного Абрамавичуса в дуэт взять!
krolikoff_net    10.01.2018, 22:25
Оценка:  -10
krolikoff_net
Словесный понос михеила отнюдь не нов. Те же фразы использовались при проталкивании Бацьки во власть в середине 1990х годов прошлого века. Года разные , а методички все те же и автор у них один и тот же из на масквы.
brunika    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +6
brunika
Он прав во всем.
НочьБобра    10.01.2018, 22:25
Оценка:  -10
НочьБобра
какая то у вас сегодня короткая методичка. Денег на россии нет но вы держитесь, хорошего вам настроения.
ura_docent    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +11
ura_docent
Народні депутати барзеють и Призидент тоже все спустили на самотёк Головний поліцейский теж не відстав.
krolikoff_net    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -14
krolikoff_net
Жирный хомячек созрел, пора его депортировать. Депортировать лучше всего в Грузию, но можно как вариант и в ОРДЛО.
Коцман_Бобза    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -12
Коцман_Бобза
Несостоявшийся лидер нации рассуждает о несостоятельности. А сам-то кто?
Р_З    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +10
Р_З
обидно конечно
Тут правда реально глаза колет
Коцман_Бобза    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -11
Коцман_Бобза
Для того, чтобы иметь право делать подобные громкие заявления публично, нужно разбираться в этом вопросе. Михо показал что он в этом абсолютно не разбирается и его заявление не более чем пиар на скандале.
Р_З    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +11
Р_З
рядовые граждане видать не разбираются
Коцман_Бобза    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -5
Коцман_Бобза
В чем? В фактах, причинах или следствиях?
Р_З    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +9
Р_З
да какая разница?Сути не меняет
государство не способно защитить своих граждан
Оно граждан просто презирает
А причины(отговорки) мы придумаем
krolikoff_net    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -9
krolikoff_net
Р_З - бредятину вы морозите из кремлевской методички.
Р_З    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +5
Р_З
Типа Марс не в Юпитере-по этому нет горячей воды
Книги народ читать перестал -путин виноват
Ну все в таком же стиле
Р_З    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +2
Р_З
krolikoff_net
Вы правы как никогда
Коцман_Бобза    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -6
Коцман_Бобза
2 Р_З

Я вот что скажу:

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче — ах злодей —
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.
Р_З    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +3
Р_З
Да ладно уж
В зеркало мы забываем смотреть
И дело тут не в Михо
Он тролль ну или что то подобное
krolikoff_net    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -8
krolikoff_net
Он опухший нелегал, засидевшийся в гостях до неприличия.
Коцман_Бобза    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -7
Коцман_Бобза
2 Р_З

А Михо в зеркало давно смотрел?
Р_З    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +5
Р_З
да при чем тут Михо?просто озвучил правду
krolikoff_net    10.01.2018, 22:25
Оценка:  -7
krolikoff_net
Р_З - с чего это вы решили, что этот пухлый беженец озвучивает правду ? Если бы он правду озвучивал, жил бы сейчас на родине в своем доме, а не скитался бы по чужим углам.
krolikoff_net    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -9
krolikoff_net
Все жирней из транша в транш
На барыжных подтанцовках
Грязным пальчиком крутя
Михо портит воздух громко
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