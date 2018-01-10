Лутковская: Под стражей в России тысячи украинцев

За месяц количество украинцев в российских тюрьмах выросло в два с половиной раза.

В России в местах заключения под стражей содержатся свыше 5 тысяч украинцев. Об этом сказала интервью 112.ua рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она озвучила такую цифру, отвечая на вопрос касательно наличия официальных контактов с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"С Татьяной Николаевной Москальковой мы очень активно сотрудничаем, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества. Татьяна Николаевна иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины", – рассказала Лутковская.

Она также не стала подтверждать либо опровергать информацию об участии российской стороны в недавнем обмене заложниками на Донбассе.

"Мне сложно сказать касательно того, принимала или не принимала участие российская сторона, я могу сказать о том, кто был на контрольно-пропускном пункте в Майорске в тот момент, когда мы готовили автобусы и проводили процедуру с представителями так называемой ЛНР, а затем приезжали к представителям так называемой ДНР. Вот это те, кто действительно принимал активное участие", – пояснила омбудсмен.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря 2017 года Лутковская заявила, что в РФ заключены более 2200 украинцев с различным процессуальным статусом.

Также она сообщала о том, что в украинских тюрьмах находятся около 320 граждан РФ. Среди них – 10 военных, которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе.

Напомним, МИД Украины неоднократно предупреждал граждан страны об опасности поездок в Россию. В ведомстве отмечают, что на территории РФ возросло количество безосновательных задержаний граждан Украины.