Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лутковская: Под стражей в России тысячи украинцев

Комментариев: 2
За месяц количество украинцев в российских тюрьмах выросло в два с половиной раза.
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская
ombudsman.gov.ua

В России в местах заключения под стражей содержатся свыше 5 тысяч украинцев. Об этом сказала  интервью 112.ua рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она озвучила такую цифру, отвечая на вопрос касательно наличия официальных контактов с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"С Татьяной Николаевной Москальковой мы очень активно сотрудничаем, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества. Татьяна Николаевна иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины", – рассказала Лутковская.

Она также не стала подтверждать либо опровергать информацию об участии российской стороны в недавнем обмене заложниками на Донбассе.

"Мне сложно сказать касательно того, принимала или не принимала участие российская сторона, я могу сказать о том, кто был на контрольно-пропускном пункте в Майорске в тот момент, когда мы готовили автобусы и проводили процедуру с представителями так называемой ЛНР, а затем приезжали к представителям так называемой ДНР. Вот это те, кто действительно принимал активное участие", – пояснила омбудсмен.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря 2017 года Лутковская заявила, что в РФ заключены более 2200 украинцев с различным процессуальным статусом.

Также она сообщала о том, что в украинских тюрьмах находятся около 320 граждан РФ. Среди них – 10 военных, которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе.

Напомним, МИД Украины неоднократно предупреждал граждан страны об опасности поездок в Россию. В ведомстве отмечают, что на территории РФ возросло количество безосновательных задержаний граждан Украины.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, тюрьма, украинцы, тюрьмы, омбудсмен, валерия лутковская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Интeллігент    10.01.2018, 22:47
Оценка:  0
Интeллігент
Все узники совести или уголовники тоже попадаются?
ЛюблюУкраину    10.01.2018, 22:25
Оценка:  -2
ЛюблюУкраину
а что делает для освобождения еврейка лутковская?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь