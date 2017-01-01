Дело Мартыненко: НАБУ направило 50 запросов о помощи

Детективы бюро просят помощи у зарубежных коллег.

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило более 50 запросов о международной помощи по делу в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook в среду, 10 января.

"Более 50 запросов о международной правовой помощи направили детективы НАБУ, чтобы выяснить обстоятельства совершения преступлений по завладению средствами Восточный горно-обогатительного комбината и Энергоатома", – говорится в сообщении.

facebook.com/nabu.gov.ua

Отметим, 4 января Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование производства против Мартыненко.

Напомним, Мартыненко задержали 20 апреля в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ВостГОКа на сумму 17 млн долларов.