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Дело Мартыненко: НАБУ направило 50 запросов о помощи

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Детективы бюро просят помощи у зарубежных коллег.
Николай Мартыненко в суде (архив)
Николай Мартыненко в суде (архив)
Народный фронт

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило более 50 запросов о международной помощи по делу в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook в среду, 10 января.

"Более 50 запросов о международной правовой помощи направили детективы НАБУ, чтобы выяснить обстоятельства совершения преступлений по завладению средствами Восточный горно-обогатительного комбината и Энергоатома", – говорится в сообщении.

 
facebook.com/nabu.gov.ua

Отметим, 4 января Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование производства против Мартыненко.

Напомним, Мартыненко задержали 20 апреля в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ВостГОКа на сумму 17 млн долларов.

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Теги: коррупция, расследование, НАБУ, Николай Мартыненко
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Источник: korrespondent.net

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