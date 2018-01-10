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Ученого Козловского пригласили на работу в институт НАНУ

Комментариев: 2
Освобожденного из плена историка-религиоведа ожидают в академии с 1 февраля.
Игорь Козловский во время встречи освобожденных заложников
Игорь Козловский во время встречи освобожденных заложников
islam.in.ua

В Отделении религиоведения Национальной академии наук Украины ввели должность для Игоря Козловского. Об этом заявила во время пресс-конференции Людмила Филипович, заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Отделения религиоведения Института философии НАНУ, сообщает Укринформ.

Как отмечается, на новом месте Козловского ожидают уже с 1 февраля.

"Из плена освобожден наш коллега - кандидат исторических наук Игорь Анатольевич Козловский. С 1 февраля он будет старшим научным сотрудником нашего отделения. Очень много людей и организаций приложили усилия для того, чтобы освободить этого известного ученого. И мы рады, что будем работать вместе с ним", - сказала Филипович.

Она отметила, что согласия самого Козловского еще не получили.

"Как только мы узнали, что Игоря Антольевича 27 декабря освобождают, 28-го наш руководитель Анатолий Колодный (заместитель директора Института философии НАНУ, руководитель Отделения религиоведения, - ред.) написал представление на имя президента НАНУ Бориса Патона с просьбой ввести в наше штатное расписание должность старшего научного сотрудника и зачислить Козловского на эту должность. Мы даже не спрашивали его согласия. Патон дал такое согласие", - подчеркнула ученый.

В то же время она выразила надежду, что Козловский даст свое согласие. И напомнила, что вчера, 9 января, в эфире одного из телеканалов он рассказал об этом предложении, и сказал, что, наверное, на него согласится.

По поводу жилья для ученого Филипович отметила, что, к сожалению, прошли те времена, когда мы своих героев могли обеспечить одновременно работой и жильем, к тому же сейчас в этом плане кризисная ситуация.

"Козловский живет в Киеве, снимает жилье, где живет со старшим сыном и супругой. По мере возможностей мы будем продвигать этот вопрос. Хотя Игорь Анатольевич достаточно масштабная фигура, и я думаю, что он решит этот вопрос", - сказала Филипович.

Как сообщалось, 27 декабря произошел масштабный обмен пленными между Украиной и сепаратистами. Среди прочих заложников Украине был передан ученый Игорь Козловский, кторый почти два года находился в плену в ДНР.

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Теги: история, наука, НАНУ, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Интeллігент    10.01.2018, 22:47
Оценка:  +2
Интeллігент
НАНУ??? Это бинго!!!!!!
Тогда уж лучше "Ну-На" - Национальная украинская научная академия!
МаксимУм    10.01.2018, 22:22
Оценка:  -1
МаксимУм
А освобождённых солдат в генитальный штаб возьмут?
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