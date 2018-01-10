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В АТО погиб украинский военный – СМИ

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 3
У бойца остались жена и двое сыновей.
Военный из Буковины погиб во время обстрела из гранатомета
Военный из Буковины погиб во время обстрела из гранатомета

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В среду, 10 января в селе Новолуганское Бахмутского района Донецкой области погиб боец батальона Донбасс Владимир Анадимб 1986 года рождения. Об этом сообщил телеканал Буковина.

Отмечается, что погибший старший солдат батальона Донбасс Анадимб Владимир Борисович, 1986 года рождения был жителем Черновицкой области.

“Он погиб сегодня утром в селе Новолуганское Донецкой области во время обстрела из гранатомета. Осколок попал в шею. Умер по дороге в больницу“, -  рассказал военком Черновицкой области Владимир Шведюк.

Как сообщается Владимир Анадимб родился в Херсонской области и женился в селе Тереблече Глыбокского района Черновицкой области. У бойца остались жена и двое сыновей.

Тем временем, в сводке штаба АТО за 10 января по состоянию на 18:00 о погибших не сообщается. Вместе с тем, штаб подтверждает обстрал Новолуганского.

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“На Луганском направлении противник обстрелял позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги. В частности, более 30 мин калибра 120-мм и 82-мм враг выпустил по защитникам Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта сепаратисты активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы“, - говорится в сообщении.

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Также, согласно сообщению штаба АТО, в светлое время суток в этом направлении велся обстрел из 82-мм минометов и пулеметов.

Накануне штаб АТО сообщал о двоих раненых за сутки. Ранее в Минобороны рассказали о состоянии бойца, раненного возле села Лопаскино.

4 января на Донбассе погиб разведчик ВСУ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: смерть, донбасс, обстрел, АТО
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Комментариев (3)
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Злой_Биша    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +1
Злой_Биша
Военные инструкторы-медики, научите бойцов правильно накладывать жгут на шею. Да-да, жгут на шею с помощью палки и верёвки (но не так, как это делал Насреддин Гуссейну Гуслия) и многие жизни будут спасены.
Gidnyk    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +1
Gidnyk
Да вы батенька циник. Учтите, в этой аудитории мало людей, которые читали Соловьева. Да и вообще, хоть что то читали. А вы им такие советы даете.
Злой_Биша    10.01.2018, 22:25
Оценка:  -1
Злой_Биша
Кому надо, или интересно - разберутся.
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