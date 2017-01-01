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Порошенко принял верительные грамоты от послов ряда стран

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Президент Украины принял верительные грамоты от посла Нидерландов, Ливана, Судана.
Порошенко принял верительные грамоты от послов ряда стран
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от посла Нидерландов Эдуарда Хукса, посла Ливана Али Дахера и посла Судана Мохаммеда Эиса Исмаила Дахаба. Об этом в среду, 10 января, пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что во время встречи Порошенко с послом Королевства Нидерланды Эдуардом Хуксом были отмечены положительные тенденции в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также "констатировано, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже дает положительные результаты и для нидерландского бизнеса".

Кроме этого, посол Нидерландов приветствовал реформаторские усилия Порошенко и проинформировал о поддержке программ обучения украинских судей, в частности в Одессе и Львове.

Собеседники также обсудили взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года.

Во время беседы с послом Ливанской Республики Порошенко обсудил вопросы активизации политического диалога, а также перспективы развития дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Президент Украины подчеркнул важность проведения в этом году в Киеве очередного заседания Межправительственной украинского-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Украинско-ливанского бизнес-форума.

Порошенко подчеркнул, что Ливан является важным торговым партнером Украины в Ближневосточном регионе, отдельно отметив рост на 25% украинского экспорта в эту страну за последний год.

В ходе разговора с послом Республики Судан была отмечена готовность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для усиления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. 

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Теги: Ливан, Судан, Нидерланды, Порошенко, посол, грамота, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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