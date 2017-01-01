Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ

Комментариев: 0
Травмы во время небоевой обстановки в зоне АТО в 2017 году получили 178 военных.
В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе
В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе
АР

Небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году составили 98 погибших военнослужащих. Об этом в среду, 10 января, пишет 112 Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме этого, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

При этом в ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2017 году количество небоевых потерь в Вооруженных силах Украины снизилось в пять раз.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минобороны, донбасс, ВСУ, потери, АТО, Перемирие на Донбассе, Потери Украины в АТО, зона АТО, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь