Вспышка гепатита в Николаеве: число больных выросло на 12

На территории города уже зарегистрированы 74 случая заболеваний вирусным гепатитом А.

В Николаеве количество больных гепатитом А за последние сутки выросло на 12 человек. Об этом в среду, 10 января, сообщили в пресс-службе городского совета.

Так, по состоянию на 15 часов 10 января на территории Николаева зарегистрированы 74 случая заболеваний вирусным гепатитом А. В том числе средней тяжести – 62 человек, из них 15 детей; тяжелой формы – 8 человек, из них 1 ребенок. Все другие – легкой формы.

"Лабораторно подтвержден диагноз в 40 человек, в том числе в 8 детей", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9 января на территории Николаева установили 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А.