Из Украины пытались вывезти ценную икону

Икона сделана в прошлом веке.

Гражданин Украины пытался вывезти в Молдову икону Богородицы, сделанную в прошлом веке. Об этом в среду, 10 января, сообщает УСИ со ссылкой на главу Одесской таможни Александра Власова.

Так, мужчина пытался провезти икону через "зеленый коридор". Когда его остановили таможенники, они увидели у него икону, написанную примерно в середине прошлого века.

По предварительным данным, это копия смоленской иконы Одигитрия, что означает Указывающая путь. Ее автором, согласно преданиям, был евангелист Лука.

Икону передали на экспертизу.

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Напомним, ранее пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался тайно вывезти из Украины.