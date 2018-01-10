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Из Украины пытались вывезти ценную икону

Комментариев: 3
Икона сделана в прошлом веке.
Гражданин Украины пытался вывезти в Молдову икону Богородицы
Гражданин Украины пытался вывезти в Молдову икону Богородицы
УСИ

Гражданин Украины пытался вывезти в Молдову икону Богородицы, сделанную в прошлом веке. Об этом в среду, 10 января, сообщает УСИ со ссылкой на главу Одесской таможни Александра Власова.

Так, мужчина пытался провезти икону через "зеленый коридор". Когда его остановили таможенники, они увидели у него икону, написанную примерно в середине прошлого века.

По предварительным данным, это копия смоленской иконы Одигитрия, что означает Указывающая путь. Ее автором, согласно преданиям, был евангелист Лука.

Икону передали на экспертизу.

 

 

Напомним, ранее пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался тайно вывезти из Украины.

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Теги: контрабанда, Таможня, фото, Молдова, икона, Одесская область, украинец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Коцман_Бобза    10.01.2018, 22:26
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Да что в ней ценного?! Пусть забирают.
Р_З    10.01.2018, 22:47
Оценка:  -1
Р_З
она ж мироточит наверно)))
Коцман_Бобза    10.01.2018, 22:47
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Ага. Копия иконы источает копию мирра.
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