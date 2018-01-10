Пукачу сократили срок по "закону Савченко"

Суд пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания.

Суд перечислил по "закону Савченко" срок приговора для экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом говорится в решении суда, вступившего в силу 15 декабря 2017 года, пишут Украинские Новости.

Согласно "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания), 6,5 лет предварительного заключения суд перечислил как 13 лет основного наказания. Ходатайство о перечислении срока было подано адвокатом Пукача.

Суд отметил, что в течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлены конкретные временные показатели, окончание которых меняет правовой статус осужденного.

Так, у осужденного возникает право на подачу ходатайства о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания. Кроме этого, согласно части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, актом помилования может быть произведена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Суд удовлетворил ходатайство и пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Таким образом, по состоянию на 10 января, осужденный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Напомним, 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве журналиста.