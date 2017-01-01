В Одессе "заминировали" суд: эвакуировали более 50 человек

В Одессе сообщили о минировании здания Малиновского районного суда.

В Одессе из суда эвакуировали более 50 человек из-за ложного сообщения о минировании Політека

В Одессе из суда в среду, 10 января, эвакуировали более 50 человек из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в 12.00 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Малиновского районного суда, который находится на улице Василия Стуса, заминировано.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и психологи.

В результате проверки взрывных устройств не обнаружено. Из помещения суда были эвакуированы 53 человека.

В настоящее время устанавливается личность звонившего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее неизвестный сообщил в полицию о минировании двух поездов в Киеве и Фастове.