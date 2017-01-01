ОБСЕ зафиксировала более 240 взрывов на Донбассе

В Донецкой области за сутки зафиксировано большинство нарушений режима прекращения огня.

В ОБСЕ зафиксировали более 240 взрывов в Донецкой и Луганской областях OSCE/Facebook

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали более 240 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 7 января до 19:30 8 января, обнародованном на сайте ОБСЕ.

Так, в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав примерно 235 взрывов против ориентировочно 150).



В частности, поздно вечером 8 января и ночью 9 января наблюдатели, находясь в центре Донецка, слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 5-12 км к северо-западу. Также днем 9 января, осуществляя мониторинг на центральном железнодорожном вокзале Донецка, в течение ориентировочно часа команда миссии слышала 44 взрыва неопределенного происхождения и около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета – все в 3-5 км к западу.

Вместе с тем 9 января, находясь в 1 км от подконтрольного правительству с. Пищевик, члены патруля миссии слышали 10 взрывов, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, и 1 взрыв неопределенного происхождения – все в 1-2 км к северо-востоку, а также 9 взрывов неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия на неустановленном расстоянии на северо-востоке.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня и меньшее количество взрывов (6), если сравнивать с предыдущими сутками (12 взрывов)", – заявили наблюдатели.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 130 взрывов в Донецкой и Луганской областях.