Порошенко встретился с представителями Украины в контактной группе

Президент и представители Украины в ТКГ определили задачи на 2018 год.

Президент Петр Порошенко провел в среду, 10 января, встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.

"Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год", – говорится в сообщении на сайте главы государства.