Порошенко встретился с представителями Украины в контактной группе
Президент и представители Украины в ТКГ определили задачи на 2018 год.
"Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год", – говорится в сообщении на сайте главы государства.
Президент поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ "за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, 23 декабря 2017 года на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие.
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