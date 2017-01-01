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Порошенко встретился с представителями Украины в контактной группе

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Президент и представители Украины в ТКГ определили задачи на 2018 год.
Встреча Порошенко с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе
Встреча Порошенко с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе
Адміністрація президента України
 
Президент Петр Порошенко провел в среду, 10 января, встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.
 
"Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год", – говорится в сообщении на сайте главы государства.
 
Президент поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ "за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

 
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Теги: донбасс, Порошенко, Контактная группа по Донбассу
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Источник: korrespondent.net

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