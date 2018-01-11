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BellingCat заявляет, что Азов удалил фото с американским оружием

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Исследователь из BellingCat сообщил о пропаже материала на полковом издании.
С Azov.press исчез материал про гранатометы PSRL-1
С Azov.press исчез материал про гранатометы PSRL-1
azov.org.ua

Исследователь BellingCat по Восточной Европе и Евразии Арик Толер сообщил, что после сообщения о наличии американского оружия в полке Азов, с сайта издания полка исчез материал, посвященный испытанию гранатометов PSRL-1.

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Об этом эксперт написал в своем Twitter. 

“С Azov.press утром удален материал с бойцами с опознавательными знаками Азова, которые использовали гранатомет PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, что сейчас эти гранатометы хранятся в арсенале, но летом у Азова они были“, - написал Толер.

Стоит отметить, что на официальном сайте полка присутствуют фото с указанным гранатометом.

Напомним, 9 января ведущий исследователь проекта BellingCat Арик Толер сообщил, что полк Азов уже использует американское оружие на Донбассе. В Генштабе прокомментировали информацию и заявили, что Азов не может иметь в своем арсенале ПТРК Javelin. Однако речь шла не о Javelin и в ведомстве неверно трактовали сообщение исследователя.

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Теги: BellingCat, Азов, оружие
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