BellingCat заявляет, что Азов удалил фото с американским оружием

Исследователь из BellingCat сообщил о пропаже материала на полковом издании.

Исследователь BellingCat по Восточной Европе и Евразии Арик Толер сообщил, что после сообщения о наличии американского оружия в полке Азов, с сайта издания полка исчез материал, посвященный испытанию гранатометов PSRL-1.

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Об этом эксперт написал в своем Twitter.

“С Azov.press утром удален материал с бойцами с опознавательными знаками Азова, которые использовали гранатомет PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, что сейчас эти гранатометы хранятся в арсенале, но летом у Азова они были“, - написал Толер.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql — Aric Toler (@AricToler) 10 января 2018 г.

Стоит отметить, что на официальном сайте полка присутствуют фото с указанным гранатометом.

Напомним, 9 января ведущий исследователь проекта BellingCat Арик Толер сообщил, что полк Азов уже использует американское оружие на Донбассе. В Генштабе прокомментировали информацию и заявили, что Азов не может иметь в своем арсенале ПТРК Javelin. Однако речь шла не о Javelin и в ведомстве неверно трактовали сообщение исследователя.