Нотариус помогал рейдерам захватить имущество фермеров на 130 млн гривен
Прокуратуре удалось предотвратить попытку незаконного захвата двух сельскохозяйственных предприятий.
Прокуратура объявила подозрение частному нотариусу, который способствовал рейдерскому захвату сельскохозяйственных предприятий.
Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.
“Киевской местной прокуратурой №2 сообщено о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)“, - отметил Лысенко.
Читай также: О рейдерстве и судах. Интервью с министром юстицииПо словам представителя ГПУ, было установлено, что указанное лицо по предварительному сговору с неустановленным лицом, без ведома и присутствия владельца одного из крупнейших фермерского хозяйства Украины, путем заверения подлинности подписи последнего, подделал учредительные документы двух сельскохозяйственных предприятий, в результате чего произошла попытка их рейдерского захвата.
Однако правоохранительные органы предотвратили незаконный захват имущества на сумму более 130 млн гривен. Сейчас завершается расследование, нотариус предстанет перед судом.
Напомним, в декабре полиция задержала 20 вооруженных людей в Винницкой области.