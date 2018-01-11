Нотариус помогал рейдерам захватить имущество фермеров на 130 млн гривен

Прокуратура объявила подозрение частному нотариусу, который способствовал рейдерскому захвату сельскохозяйственных предприятий.

“Киевской местной прокуратурой №2 сообщено о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)“, - отметил Лысенко.

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По словам представителя ГПУ, было установлено, что указанное лицо по предварительному сговору с неустановленным лицом, без ведома и присутствия владельца одного из крупнейших фермерского хозяйства Украины, путем заверения подлинности подписи последнего, подделал учредительные документы двух сельскохозяйственных предприятий, в результате чего произошла попытка их рейдерского захвата.