Дочь Ноздровской сомневается в вине Россошанского

Анастасия Ноздровская рассказала, почему не верит, что Юрий Россошанский - исполнитель преступления.

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской, Анастасия, рассказала, что версия следствия, согласно которой арестованный Юрий Россошанский является исполнителем преступления, не вызывает у нее доверия. Об этом сообщает Сегодня.

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“Россошанский рассказал, что у него с моей мамой на остановке началась перепалка, после чего он достал нож. Но есть нестыковки. По нашим подсчетам, мама приехала на остановку где-то в 17.40-17.45. Когда на часах было 18.10, мы поняли, что что-то не так, и пошли на остановку ее встречать“, – сказала она.

Анастасия напомнила, что, по словам экспертов, у Ирины Ноздровской была большая кровопотеря от полученных ран.

“Но мы на остановке никакой крови не видели. Кроме того, Россошанский говорит, что нес ее на плече полтора километра. Позже по этому пути никакой крови мы тоже не увидели. Все это вызывает сомнения. Я вовсе не выгораживаю Россошанского, но предполагаю, что ему могли предложить взять на себя вину за убийство“, – отметила она.

По мнению Анастасии, у полиции не было других подозреваемых в убийстве ее матери.

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“А взамен могли предложить, что его сын отсидит за совершенное ДТП каких-то два года, и все – выйдет на свободу. Но это только моя версия“, – добавила она.

Напомним, 9 января суд принял решение арестовать Юрия Россошанского на два месяца без права внесения залога. Адвокат дочери Ирины Ноздровской Александр Панченко заявил, что сомневается в вине Россошанского, поскольку не видел детального отчета судмедэкспертизы.

Как сообщалось, 1 января под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.