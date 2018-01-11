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ЛНР передала Киеву деньги за водоснабжение – ОБСЕ

Комментариев: 1
Процесс передачи средств происходил под наблюдением мониторинговой миссии.
ОБСЕ наблюдали за передачей средств
ОБСЕ наблюдали за передачей средств
Getty Images

Под Счастьем в среду, 9 января, представители ЛНР осуществили передачу средств украинской стороне в счет погашения задолженности за воду. Процесс передачи фиксировали наблюдатели ОБСЕ, сообщает Остров.

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“На мосту к югу от подконтрольного правительству города Счастье (20 км к северу от Луганска) наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение“, - говорится в докладе ОБСЕ.

Ранее передачу денег ОБСЕ фиксировала в сентябре.

Напомним, из-за долгов за воду Луганское энергетическое объединение грозилось отключить от водоснабжения неподконтрольные Украине территории. В ноябре долг составлял 157 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Украина не может перекрыть воду оккупированному Донецку, не перекрыв снабжение Мариуполя. 

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Теги: ОБСЕ, задолженность, ЛНР, водоснабжение, Донбасс, сепаратисты
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Комментариев (1)
sashha    11.01.2018, 11:53
Оценка:  0
sashha
Охренеть,слов нет,они убивают,а мы им воду.
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