В Одессе проезд в маршрутках подорожает до 7 гривен

Одна поездка, вне зависимости от расстояния, будет стоить 7 гривен.

Проезд в маршрутке в Одессе с 15 января подорожает volnorez.com.ua

Проезд в маршрутках Одессы подорожает с понедельника, 15 января. Соответствующие объявления появились сегодня в автобусах, сообщает Думская.

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Как отмечается, одна поездка, вне зависимости от расстояния, будет стоить 7 грн.

Ранее в мэрии заявляли, что повышение тарифов на проезд в маршрутках необходимо для приведения отрасли в соответствие с рыночными условиями.

По словам директора департамента транспорта Александра Илько, по сравнению с Киевом, Днепром, Харьковом, Киевом Одесса имеет самую большую среднюю длину маршрута, но при этом самые низкие тарифы.

Так, в этих городах стоимость проезда в маршрутках колеблется от 4 до 7 гривен, в то время как в Одессе – 5 гривен.

Объявление о подорожании dumskaya.net

“Стоит отметить, что за минувшие два года стоимость горючего возросла на 55%, а газа – на 46%. Расходные материалы также подорожали. Мы должны понимать, что, подняв цену за проезд, качество перевозок не улучшится“, — заявил Илько.

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При этом в муниципалитете считают приоритетным для города развитие электротранспорта. Количество маршруток на дорогах будет постепенно сокращаться.

По мнению Илько, маршрутные автобусы должны быть вспомогательным видом транспорта.

“Мы будем корректировать маршрутную сеть, где-то сокращать, особенно это касается дублирующих маршрутов“, — отметил он.

Напомним, исполком Львовского горсовета повысил стоимость проезда в общественном транспорте до 5 гривен.