ВСУ сбили беспилотник боевиков в зоне АТО

ВСУ зафиксировали разведывательные полеты еще двух вражеских БПЛА.

Это второй сбитый БПЛА за период перемирия mediarnbo.org

Украинские военные сбили беспилотник боевиков в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Читай также: Россияне показали беспилотники, которые атаковали их базу

“Около 21:23 средствами РЭБ был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа Орлан-10. Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины“, - сообщают в штабе.

Также отмечается, что ночью были зафиксированы разведывательные полеты еще двух вражеских БПЛА.

Читай также: Самолеты США провели разведку у побережья Крыма

Это второй сбитый беспилотник за период новогодне-рождественского перемирия, отмечает штаб.

“Данные факты являются очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и минских договоренностей“, - заключили в штабе.

Напомним, 28 декабря украинские военные в зоне проведения АТО сбили первый беспилотник российского производства типа Орлан-10. Ранее 15 декабря министр обороны Украины подписал приказ о принятии на вооружение ВСУ польского беспилотника Fly Eye.