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Украина должна найти языковой баланс в образовании - посол ЕС

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В Евросоюзе надеются, что Украина примет во внимание рекомендации Венецианской комиссии по образовательному закону, заявил дипломат Хюг Мингарелли.
ЕС ожидает, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии
ЕС ожидает, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии

Украина должна найти баланс между уровнями использования и владения украинским языком и языками национальных меньшинств в образовательном процессе. Об этом в эфире Украинского радио заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает УНИАН.

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“Важно найти правильный баланс между очевидным требованием владения украинским языком всеми гражданами Украины и обеспечением прав национальных меньшинств“, - отметил посол.

“Мы слышали заявления от министра образования и науки Украины, есть рекомендации Венецианской комиссии, и мы ожидаем, что украинская власть найдет этот баланс и большинство рекомендаций Венецианской комиссии примет во внимание“, - добавил Мингарелли.

Напомним, 8 декабря 2017 года Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.

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5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, согласно которому представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. С резкой критикой языковой нормы образовательного закона выступили Венгрия и Румыния.

 

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Теги: Мингарелли, закон об образовании, языковой вопрос, Евросоюз
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