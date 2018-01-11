Украина должна найти языковой баланс в образовании - посол ЕС

В Евросоюзе надеются, что Украина примет во внимание рекомендации Венецианской комиссии по образовательному закону, заявил дипломат Хюг Мингарелли.

Украина должна найти баланс между уровнями использования и владения украинским языком и языками национальных меньшинств в образовательном процессе. Об этом в эфире Украинского радио заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает УНИАН.

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“Важно найти правильный баланс между очевидным требованием владения украинским языком всеми гражданами Украины и обеспечением прав национальных меньшинств“, - отметил посол.

“Мы слышали заявления от министра образования и науки Украины, есть рекомендации Венецианской комиссии, и мы ожидаем, что украинская власть найдет этот баланс и большинство рекомендаций Венецианской комиссии примет во внимание“, - добавил Мингарелли.

Напомним, 8 декабря 2017 года Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.

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5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, согласно которому представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. С резкой критикой языковой нормы образовательного закона выступили Венгрия и Румыния.