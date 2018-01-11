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Харьковский врач-онколог сядет на 10 лет за убийство зятя

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Следствие доказало, что именно тесть сделал мужчине смертельную иньекцию.
Укол был сделан препаратом, который вводят для перевода на искусственное дыхание
Укол был сделан препаратом, который вводят для перевода на искусственное дыхание
depositphotos.com

В Харькове Коминтерновский районный суд приговорил 60-летнего врача-онколога к десяти годам лишения свободы за то, что он сделал своему зятю смертельную инъекцию.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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Прокуратура доказала, что в феврале 2015 года вечером медик пришел в квартиру, где жила его дочь вместе с ребенком и мужем. Дома никого не было, мужчина открыл дверь своими ключами и зашел в помещение, переоделся в старую неприметную одежду и пошел ждать приезда зятя у гаража.

В то время супруги конфликтовала и собиралось разводиться. Между зятем и отцом жены отношения тоже значительно ухудшились.

“Когда зять вышел из машины, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу“, — сказала прокурор Харьковской местной прокуратуры №5 Виктория Тугайбей.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность.

“Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. В частности, лекарственного средства Ардуан, который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает“, — добавила прокурор.

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“В ходе следствия было установлено, что тесть, как практикующий врач-онколог, имел доступ к подобным лекарственным средствам и заранее готовился к убийству. После совершения преступления он пытался уничтожить следы преступления, а убийство выдать за естественную смерть... Кроме того, убедившись, что зять не подает признаков жизни, он перетащил тело в безлюдное плохо освещаемое место, чтобы его не сразу заметили прохожие“, — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый не признал свою вину, но мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). 

Врач-онколог убил своего зятя
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Напомним, в Хмельницкой области суд вынес приговор убийце, разрубившему головы теще и беременной жене в присутствии годовалого сына. 

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Теги: Харьков, врач убийство, зять
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