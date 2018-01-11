Израильский инструктор рассказал, как заставить РФ уйти из Донбасса

Военный инструктор-волонтер Цви Ариэли считает, что в ближайшие год-два на Донбассе ничего кардинально не изменится .

Цви Ариэли напомнил, что нет ни одного прецедента в современной мировой истории, чтобы миротворцы помогли завершить конфликт.

Военный инструктор-волонтер Цви Ариэли, который тренировал украинских военных, заявил, что заставить Россию уйти с Донбасса можно двумя путями. Об этом он сказал в интервью Апострофу.

По его словам, в ближайшие год-два ничего кардинально не изменится на Донбассе.

“Для того, чтобы что-то кардинально изменилось, надо заставить Россию отказаться от своих агрессивных намерений. Это можно сделать военным путем. Второй вариант влияния на Россию - дипломатия, политическое давление. Но у той же Европы на данном этапе нет никакого желания прекращать торговлю с Россией. Хотя Европа могла бы это сделать, я уверен, даже без США“, - отметил инструктор-волонтер.

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Он добавил, что “именно на позиции Штатов все и держится до сих пор“.

“Это единственная страна - реальный сильный союзник Украины. И за это мы должны говорить американцам спасибо. Но, опять же, США тоже вряд ли будут идти до конца“, - уточнил Ариэли.

Отвечая на вопрос, как может повлиять на ситуацию введение миротворцев ООН, инструктор-волонтер сказал: “Двояко. Положительно - в том, что будет гибнуть меньше людей. Негативно - потому что это заморозит конфликт практически навсегда. Тогда лучше, думаю, сразу отказываться от этих территорий полностью на законодательном уровне - и спасать всех тех людей, которые хотят вернуться в Украину, давать им возможность трудоустроиться, получить жилье и так далее“.

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Он напомнил, что нет ни одного прецедента в современной мировой истории, чтобы миротворцы помогли завершить конфликт.

“Миротворцы - это еще одна стена просто. Нет ни одного прецедента в современной мировой истории, чтобы миротворцы помогли завершить конфликт или вернуть какому-либо государству оккупированную территорию“, - считает Ариэли.

Напомним, Украина и западные партнеры настаивают на том, чтобы миротворцы зашли на всю территорию Донбасса, а не только на линию разграничения. Россия категорически против, чтобы Украина вернула контроль над государственной границей на этом участке. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если “закрыть“ границу, на Донбассе будет “резня“.

Цви Ариели прошел службу в пехотной бригаде Голани Aрмии обороны Израиля, резервистскую службу в спецназе военной разведки и контрактную службу в одном из местных антитеррористических подразделений. Сейчас безвозмездно передает боевой опыт украинским военным в бригаде легкой пехоты Нацгвардии.