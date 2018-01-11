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В Ужгороде мужчина устроил стрельбу в магазине, двое раненых

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Среди госпитализированных - 24-летний парень и 13-летний подросток.
Пужчина стрелял из пневматического пистолета
Пужчина стрелял из пневматического пистолета
zk.npu.gov.ua

В Ужгороде (Закарпатская область) в магазине по улице Капушанской местный житель во время конфликта с другими мужчинами начал стрелять  из пневматического пистолета, госпитализировано двое людей. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранителям сообщили о срельбе.
 
“Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что между тремя мужчинами возник конфликт. Один из них в ответ применил пневматическое оружие. Двое пострадавших, 24-летний житель Сторожнице и 13-летний житель Ужгорода получили незначительные телесные повреждения и сразу были госпитализированы“, - сообщили в полиции.
Стрелявший закарпатец задержан
Стрелявший закарпатец задержан
zk.npu.gov.ua
 

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В результате поисков, полицейские оперативно задержали подозреваемого в селе Сторожница. 43-летний местный житель имел при себе незарегистрированный пистолет, раскладной нож и газовый баллончик. Оружие правоохранители изъяли и устанавливают его происхождение.
 
В действиях задержанного следователи Ужгородского отдела полиции видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Следствие по делу продолжается.
 
Стрельба произошла в магазине
Стрельба произошла в магазине
zk.npu.gov.ua
 
Напомним, 3 января в Днепре неизвестные устроили стрельбу.
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Теги: стрельба, Ужгород, несовершеннолетний, подросток, оружие, пистолет
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