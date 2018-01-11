На священников УПЦ МП завели дело из-за "дискриминации по религиозному признаку"

Действия отдельных служителей УПЦ МП квалифицировали как разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти.

Cкандал между УПЦ КП и УПЦ МП разгорелся из-за смерти ребенка в Запорожье EPA/UPG

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту отказа священников украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) отпевать трагически погибшего двухлетнего мальчика. Их действия квалифицировали по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса - дискриминация по религиозному признаку.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

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“Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями“, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что запорожские священники осуждают использование представителями церкви украинского языка, чем унижают национальную честь граждан Украины.

В ходе следствия также проверят общественную организацию Союз православный Радомир.

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“Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине“, - заявила прокуратура.

Следствие поручено управлению СБУ в Запорожской области.

Напомним, скандал между УПЦ КП и УПЦ МП разгорелся из-за отказа священника московского патриархата отпевать погибшего двухлетнего мальчика в Запорожье, потому что тот был крещен в Киевском патриархате.

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