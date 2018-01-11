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На священников УПЦ МП завели дело из-за "дискриминации по религиозному признаку"

Комментариев: 22
Действия отдельных служителей УПЦ МП квалифицировали как разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти.
Cкандал между УПЦ КП и УПЦ МП разгорелся из-за смерти ребенка в Запорожье
Cкандал между УПЦ КП и УПЦ МП разгорелся из-за смерти ребенка в Запорожье
EPA/UPG

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту отказа священников украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) отпевать трагически погибшего двухлетнего мальчика. Их действия квалифицировали по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса - дискриминация по религиозному признаку.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

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“Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями“, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что запорожские священники осуждают использование представителями церкви украинского языка, чем унижают национальную честь граждан Украины.

В ходе следствия также проверят общественную организацию Союз православный Радомир.

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“Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине“, - заявила прокуратура.

Следствие поручено управлению СБУ в Запорожской области.

Напомним, скандал между УПЦ КП и УПЦ МП разгорелся из-за отказа священника московского патриархата отпевать погибшего двухлетнего мальчика в Запорожье, потому что тот был крещен в Киевском патриархате.

1 января самоубийца выпрыгнул из окна и упал на мальчика, оба погибли
1 января самоубийца выпрыгнул из окна и упал на мальчика, оба погибли
1plus1.ua

Священник отказался отпевать ребенка крещенного в церкви Киевского патриархата
Священник отказался отпевать ребенка крещенного в церкви Киевского патриархата
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Как сообщалось, 8 января на Печерске в Киеве около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд к пещерам Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум.

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Комментариев (22)
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СтальнаяКрыса    11.01.2018, 23:47
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
На всех служителей УПЦ МП надо уголовное дело завести!
Коцман_Бобза    11.01.2018, 23:47
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
А что, есть такая статья? А "богоизбранные" под эту статью подпадают?
Елвіс    11.01.2018, 20:40
Оценка:  -6
Елвіс
Невже знайшись статті КПК і на священників з Московії ?!
SanSany    11.01.2018, 20:39
Оценка:  -8
SanSany
"дискриминации по религиозному признаку"
что? предпологаю что УПЦ МП скоро запретят в Украине ( может в этом и есть смысл) , но я предлагаю пойти дальше и запретить все религиозные организации (католиков, мусульман, протестантов и т,д) оставить только национальную церковь )
SanSany    11.01.2018, 20:39
Оценка:  -6
SanSany
Бытует веяние что нужно православие тоже нужно запретить , ведь язычество изначально славянско-украинская религия.
ВасяизИваново    11.01.2018, 20:40
Оценка:  +3
ВасяизИваново
Униатов?
ВасяизИваново    11.01.2018, 20:40
Оценка:  +3
ВасяизИваново
оставить
SanSany    11.01.2018, 20:39
Оценка:  -8
SanSany
Может пример немного некорректный но всё же: приехал чувак из польши с ноутбуком в сервисный центр на обслуживание , а ему говорят извините у производителя региональная привязка - ничем вам помочь не можем - предлагаю засудить_ )))
Dimitrrr    11.01.2018, 20:39
Оценка:  -1
Dimitrrr
А потом, мулу позвать, за ним раввина, евангелистов, свидетелей и кто там у кришнаитов главный с бубном и потребовать отпеть
Алый_Парус    11.01.2018, 20:39
Оценка:  +2
Алый_Парус
А затем возбудить на них дел за отказ. Отличная мысль!
Cvobodinet    11.01.2018, 20:39
Оценка:  -1
Cvobodinet
А в самом деле , почему же не обратились в церковь где ребенка крестили?
Ody-123    11.01.2018, 20:39
Оценка:  +1
Ody-123
вы хоть в курсе что там случилось и как было?
этого попа предоставило ритуальное бюро
Cvobodinet    11.01.2018, 20:39
Оценка:  +2
Cvobodinet
Я в курсе, и знаю эту церковь, потому что живу в Запорожье и батюшка там хороший.
Cvobodinet    11.01.2018, 20:39
Оценка:  +2
Cvobodinet
А вот попробуйте свой диплом врача предьявить в Америке будут там свами говорить? ну скажут вам учитесь заново и подтверждате.
ЛюблюУкраину    11.01.2018, 20:39
Оценка:  -2
ЛюблюУкраину
осудить, а потом обменять на несколько военнопленных
member2016    11.01.2018, 20:39
Оценка:  -5
member2016
Дуже цікаво, навіщо людям релігія? І що вона дає?
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