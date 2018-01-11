В Одессе сгорели ресторан, магазин и кафе
В Одессе спасатели тушат пожар на 16 станции Большого Фонтана, где горят ресторан, кафе и магазин. Как сообщает сайт города, площадь пожара составляет 300 квадратных метров и продолжает увеличиваться.
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“В данный момент с пожаром борются спасатели ГСЧС на Фонтанской дороге, 118. В строении расположены ресторан Дом 11, кафе Диво, аптека Будем здоровы вместе“, - отмечает СМИ.
Пожарные привлекли дополнительные звенья ГСЧС, пожару присвоен ранг 2.
По словам очевидцев, в здании два разных очага пожара. Тушение было временно невозможно из-за обрыва проводов.
Причины возгорания спасатели пока не знают, но предполагают, что виной всему неисправная проводка. По предварительной информации, пострадавших нет, уточняет Думская.
Напомним, 7 января в Киеве произошел пожар на Русановке, погибла женщина. Ранее 6 января в Донецкой области полиция задержала 18-летнего жителя Краматорска, который поджигал дома и подъезды, после чего наблюдал за работой пожарных.