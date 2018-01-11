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Климкин назвал чушью заявления Польши об украинских беженцах

Комментариев: 3
Глава МИД прокомментировал "наплыв украинцев в Польшу".
Климкин считает высказывания польского премьера некорректными
Климкин считает высказывания польского премьера некорректными
gettyimages.com

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин резко раскритиковал заявления Польши о наплыве украинских беженцев. Об этом он заявил в четверг, 11 января, во время визита в Черновцы, сообщает ZIK.

"Иногда они говорят об украинцах как о беженцах. Это, конечно, полная чушь, и это всем, конечно, понятно", - сказал Климкин.

По его словам, сейчас Украина и Польша начали дискутировать по этому вопросу, поскольку информация, озвученная Варшавой, не является корректной.

"Есть очень четкая цифра - сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных цифрах предоставления убежища украинцам, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно", - добавил глава МИД.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, 5% из которых являются выходцами из Донбасса. 

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Теги: Украина, Польша, МИД Украины, беженцы, украинцы, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Gidnyk    11.01.2018, 23:46
Оценка:  +6
Gidnyk
Чугункин дурак редкостный. Как ты людей не назови, но ведь бегут же с Украины. Это факт.
Елвіс    11.01.2018, 20:40
Оценка:  +2
Елвіс
Дипломати в таких випадках говорять про "перебільшення" , а Клімкін називає це "нісенітнецею" !
Алый_Парус    11.01.2018, 20:39
Оценка:  +7
Алый_Парус
Опять скандал будет.
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