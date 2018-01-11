Климкин назвал чушью заявления Польши об украинских беженцах

Глава МИД прокомментировал "наплыв украинцев в Польшу".

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин резко раскритиковал заявления Польши о наплыве украинских беженцев. Об этом он заявил в четверг, 11 января, во время визита в Черновцы, сообщает ZIK.

"Иногда они говорят об украинцах как о беженцах. Это, конечно, полная чушь, и это всем, конечно, понятно", - сказал Климкин.

По его словам, сейчас Украина и Польша начали дискутировать по этому вопросу, поскольку информация, озвученная Варшавой, не является корректной.

"Есть очень четкая цифра - сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных цифрах предоставления убежища украинцам, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно", - добавил глава МИД.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, 5% из которых являются выходцами из Донбасса.