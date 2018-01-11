СБУ завела дело за разглашение ГПУ имен детективов НАБУ

Из-за "засветки" детективов под прикрытием были остановлены 10 расследований.

По факту разглашения ГПУ имен детективов НАБУ под прикрытием СБУ открыла уголовное дело. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщает Укринформ.

"СБУ возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны", - отметил он.

Также Кривенко заявил, что за разглашение имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.

"Около 10 уголовных производств под прикрытием были остановлены. Мы понимали, что не стоит продолжать и ставить под угрозу жизнь наших агентов и лиц, которые сотрудничали со следствием", - прокомментировал он.

Как сообщалось, 29 ноября на сайте Государственной миграционной службы появилась информация о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку первому заместителю председателя ГМС. В НАБУ тогда заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы.

Ранее сообщалось, что НАБУ отменило все операции под прикрытием.