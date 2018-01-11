В Одесской области от кори умер ребенок

Ребенок умер от осложнений от кори в первые дни января.

Под Одессой от кори умер ребенок Подробности

В Одесской области от осложнений от кори умер пятилетний ребенок. Об этом в четверг, 11 января, сообщил директор департамента здравоохранения Одесской Вячеслав Полясный, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что ребенок умер в первые дни января в Белгород-Днестровском районе.

По данным СМИ, в Одесской области вспышка кори наблюдается с апреля прошлого года. Издание указывает, что жертвами инфекции в области стали уже шесть человек, из которых четверо детей.

По данным ОГА, всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 293 случаев болезни, 843 из которых были детьми.

По словам Полясного, по сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью в области выросла на 64%.

Чиновник считает, что существует риск вспышек кори внутри больниц и других медицинских учреждений.

Так, от осложнений от этой болезни умерла медицинский работник приемного отделения одесской больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе рост заболеваемости корью среди детей и взрослых вышел на новый уровень. В то же время количество больных корью в Киеве по состоянию на четверг, 11 января, возросло до 66 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в Херсонской области корью заболели двое взрослых, у шестерых подозрение на болезнь.