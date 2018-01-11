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РФ вернет Украине военную технику из Крыма – Путин

Комментариев: 29
Вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии, заявил президент России.
РФ готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма
РФ готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма
EPA/UPG

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Россия готова вернуть Украине захваченную в Крыму военную технику. Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, пишет Телеканал Звезда.

“Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику“, – сказал он.

При этом Путин отметил, что вся украинская боевая техника – “десятки кораблей и десятки боевых самолетов“ – находится в плачевном состоянии.

Напомним, в Крыму на бывшем заводе Порошенко строят ракетный корабль поколения Вихрь проекта 22800.

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Теги: Крым, авиация, Путин, корабли, техника, военная техника, Россия
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Комментариев (29)
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Oлeг    11.01.2018, 23:55
Оценка:  +2
Oлeг
...захваченную в Крыму военную технику... Вообще то, не "захваченную", а брошенную. Если бы её использовали по прямому назначению, всё выглядело совершенно иначе.
Oлeг    12.01.2018, 00:01
Оценка:  +1
Oлeг
К тому же, как это не странно, все наши бывшие "гаранты", до сих пор, живы, здоровы, иногда демонстрируют свои рожи по телеканалам и даже, пытаются ляпнуть что-то, по их мнению, умное.
Oлeг    12.01.2018, 00:02
Оценка:  0
Oлeг
А значит вполне могут ответить на вопрос, как посмели, полученную совершенно бесплатно, передовую военную технику довести до плачевного состояния.
ЛюблюУкраину    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +2
ЛюблюУкраину
пейсатые дельцы заберут этот металлолом- печи пинчука и фельдмана без работы стоят
ЛюблюУкраину    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +2
ЛюблюУкраину
а потом будут говорить что типа пенсионный фонд надо пополнять
Oлeг    12.01.2018, 00:04
Оценка:  +1
Oлeг
Так ведь, хоть кому-то, будт польза. Не говоря, даже, о сотнях,
если не тысячах наших сограждан, которые смогут заробыты трохи грошей.
Spawn999    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +4
Spawn999
Недавно была новость о великовозрастном гопнике, который грабил малолеток. Так тот одному вернул назад неисправный телефон. Тоже благородным оказался как окурок. Но то быдло хоть не было ханом Татарии Московитой.
fulminate    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +6
fulminate
Так он и полуостров вернет. В плачевном состоянии...
sti123    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +1
sti123
не стоит переживать, не вернет)
Oлeг    12.01.2018, 00:08
Оценка:  0
Oлeг
Ну да! Догонят, ещё вернут, потом, ещё и ещё, и так,
до полной потери способности богатеть думкой.
Kosta    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +11
Kosta
Скоро буде Крим так передавати, скаже, що півострів вже в плачєвном состояніі
ParisMA    11.01.2018, 23:47
Оценка:  -11
ParisMA
капец! ОПЯТЬ Украине не повезло! весь железный хлам сюда скидывают, непригодную технику из Кримеи, евробляхи из ЕСа, хто следующий сернуть ридной нэньке?
Станіслав+    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +4
Станіслав+
Блінцв з лопатки прийми.
MNI1957    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +1
MNI1957
бигмир,подонок
menatwork    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +4
menatwork
Надеюсь у наших с.раных стратегов хватит ума не принимать этот убитый раздолбанный ватой хлам, годный только для переплавки. Раша это специально делает, чтобы мы тратили деньги на восстановление непотриба. А что именно так и будет - так у нас найдутся светлые головы кто это предложит и начнет
menatwork    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +4
menatwork
У нас президент открыто ведет бизнес в России. И шоколадки это скорее всего одно из немногих о чем мы знаем. О какой победе над агрессором можно мечтать? Да это заведомо проигранная война, ее не выиграть никогда. Это насмешка над обществом, предательство даже не скрываемое, полный на все по.уизм
menatwork    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +4
menatwork
Все лозунги Педро, Гройсмана и пр. бандюг - всего лишь прикрытие полного краха Украины, тотального разграбления, турбулентности в нищету. Никак не закончить войну если этому препятствуют самые главные чины государства. Страну ведут в полную деградацию. По телеку уже открыто матерятся, это нонсенс!
menatwork    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +4
menatwork
Полное разложение, повышенное колличество патриотических (бандитских) группировок, неспособность полицаев контролировать правопорядок, безнаказанность преступников, повальное отсутствие правосудия... Господа, это все признаки надвигающейся кровавой уже действительно гражданской войны!!!
Хюндай    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +9
Хюндай
Лучше наличкой ,непотрiб отправьте туркам на металлолом.
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