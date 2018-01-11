РФ вернет Украине военную технику из Крыма – Путин

Вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии, заявил президент России.

РФ готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма EPA/UPG

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Россия готова вернуть Украине захваченную в Крыму военную технику. Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, пишет Телеканал Звезда.

“Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику“, – сказал он.

При этом Путин отметил, что вся украинская боевая техника – “десятки кораблей и десятки боевых самолетов“ – находится в плачевном состоянии.

Напомним, в Крыму на бывшем заводе Порошенко строят ракетный корабль поколения Вихрь проекта 22800.