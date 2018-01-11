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Украинский самолет доставил запчасти для SpaceX в США

Комментариев: 2
Самолет перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн.
Украинский Руслан доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США
Украинский Руслан доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США
Военная техника

Самолет АН-124 Руслан украинского авиаконцерна Антонов в четверг, 11 января, доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США, преодолев 3 613 км. Отчет о полете размещен на Flightradar24, пишет Новое время.

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По данным СМИ, украинский самолет перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл (штат Флорида). Полет продолжался 4:33 часа.

Задача стояла транспортировать часть головного обтекателя ракеты. 

 

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Теги: Украина, США, самолет, ракета, Антонов, ДП Антонов, SpaceX
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    11.01.2018, 23:47
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Надо не только "Руслан", но и "Мрию" к такому делу подключать!
Хюндай    11.01.2018, 23:47
Оценка:  -6
Хюндай
Нашли что ли свой потеряный секретный спутник? Нам халтурку подбросили.
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