Украинский самолет доставил запчасти для SpaceX в США
Самолет перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн.
Самолет АН-124 Руслан украинского авиаконцерна Антонов в четверг, 11 января, доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США, преодолев 3 613 км. Отчет о полете размещен на Flightradar24, пишет Новое время.
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По данным СМИ, украинский самолет перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл (штат Флорида). Полет продолжался 4:33 часа.
Задача стояла транспортировать часть головного обтекателя ракеты.
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