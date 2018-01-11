Гражданин Беларуси заплатит штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой.

В Ивано-Франковской области суд обязал гражданина Беларуси оплатить штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой. Соответствующее решение в четверг, 11 января, опубликовано на сайте Яремчанского городского суда.

Суд установил, что гражданин Беларуси Злобин В.В. 10 января ехал на своем автомобиле по селу Поляница с флажком с георгиевской лентой на лобовом стекле.

В судебном заседании Злобин полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Смотри также: В Донецке школьники развернули полуторакилометровую георгиевскую ленту и пели песни

Флажок с изображением георгиевской ленты будет конфискован и уничтожен.

Обновление

Издание Курс рассказало подробности инцидента.

Это произошло в Буковеле, в машине были туристы. Они якобы отказались снять запрещенную символику, потому местный депутат Адндрей Марийчин со своими соратниками заблокировал авто, снял номера и вызвал полицию.

В Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту 0:00 / 00:43

Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада запретила георгиевскую ленту в Украине.