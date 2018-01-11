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В Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту

Комментариев: 3
Гражданин Беларуси заплатит штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой.
Гражданина Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту
Гражданина Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту
kurs.if.ua

В Ивано-Франковской области суд обязал гражданина Беларуси оплатить штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой. Соответствующее решение в четверг, 11 января, опубликовано на сайте Яремчанского городского суда.

Суд установил, что гражданин Беларуси Злобин В.В. 10 января ехал на своем автомобиле по селу Поляница с флажком с георгиевской лентой на лобовом стекле.

В судебном заседании Злобин полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения.

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Флажок с изображением георгиевской ленты будет конфискован и уничтожен.

Обновление

Издание Курс рассказало подробности инцидента.

Это произошло в Буковеле, в машине были туристы. Они якобы отказались снять запрещенную символику, потому местный депутат Адндрей Марийчин со своими соратниками заблокировал авто, снял номера и вызвал полицию.

В Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту
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Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада запретила георгиевскую ленту в Украине.

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Теги: Украина, Беларусь, суд, штраф, Георгиевская ленточка
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Комментариев (3)
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Ukraineslava    11.01.2018, 23:47
Оценка:  -6
Ukraineslava
растрелять самое то!
Ruspidor    11.01.2018, 23:46
Оценка:  -13
Ruspidor
Да и бульбаша в печку!
Dnepr_Dnepr    11.01.2018, 23:47
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
демократия и толерантность..этого у "европейца" не отнять)))
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