Нацгвардия взяла под охрану церкви в Запорожье

Полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство местных православных храмов города.

В Запорожье военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс Запорожская Сечь с церковью, относящейся к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом в четверг, 11 января, сообщается на странице в/ч 3029 Нацгвардии в соцсети Facebook.

Отмечается, что полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство местных православных храмов, таких как действующий деревянный казацкий храм Пресвятой Борогодицы.

Напомним, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП.

Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.

Под храмами УПЦ МП в разных городах оставляют окровавленные игрушки.

Как сообщал Корреспондент.net, в Запорожье правоохранители начали расследование относительно представителей УПЦ (МП) по подозрению в дискриминации и разжигании религиозной вражды.