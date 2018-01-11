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Нацгвардия взяла под охрану церкви в Запорожье

Комментариев: 2
Полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство местных православных храмов города.
Нацгвардия взяла под охрану комплекс Запорожская Сечь
Нацгвардия взяла под охрану комплекс Запорожская Сечь
Страница Fаcebook в/ч 3029 Нацгвардии

В Запорожье военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс Запорожская Сечь с церковью, относящейся к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом в четверг, 11 января, сообщается на странице в/ч 3029 Нацгвардии в соцсети Facebook.

Отмечается, что полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство местных православных храмов, таких как действующий деревянный казацкий храм Пресвятой Борогодицы.

Напомним, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП.

Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.

Под храмами УПЦ МП в разных городах оставляют окровавленные игрушки.

Как сообщал Корреспондент.net, в Запорожье правоохранители начали расследование относительно представителей УПЦ (МП) по подозрению в дискриминации и разжигании религиозной вражды.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Запорожье, храм, полиция, охрана, Запорожская Сечь, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ukraineslava    11.01.2018, 23:47
Оценка:  -3
Ukraineslava
И зачем этих уродов защищать? На растерзание народа тварей УПЦ МП
Коцман_Бобза    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
В Запорожье военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс Запорожская Сечь с церковью, относящейся к Украинской православной церкви Киевского патриархата.
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