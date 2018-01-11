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ВМС Украины ответили Путину по технике в Крыму

Комментариев: 4
Президент РФ Владимир Путин внезапно предложил отдать захваченные российскими оккупантами корабли и самолеты.
Командующий ВМС ответил на заявление Путина по украинской военной технике в Крыму
Командующий ВМС ответил на заявление Путина по украинской военной технике в Крыму
УНИАН

Практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. Такое заявление в четверг, 11 января, сделал командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, пишет Украинская правда со ссылкой на 112 Украина.

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По его словам, на период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей был не на ходу только большой десантный корабль Константин Ольшанский, потому что тогда была потребность в ремонте главных двигателей. Кроме этого, корвет Луцк был на ремонте, “но был практически отремонтирован“.

“Корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу... Подводная лодка на 70% была отремонтирована, была потребность в замене клапанов“, – сказал он.

Воронченко уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальона БТРов.

“Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту“, – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова вернуть Украине военную технику из Крыма. В то же время Владимир Путин заявил, что вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии.

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Теги: ВМС, Воронченко, Крым, корабли, самолеты, военная техника, Путин
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Комментариев (4)
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Dikiicom    12.01.2018, 00:10
Оценка:  -1
Dikiicom
Видимо после пребывания в РФ эта техника опасности не представляет а утилизировать её дороже чем сделав красивый жест вернуть отдать Украине, с которой РФ ведет войну на Донбассе. Наверное кремль думает, что в Украине мозги повернуты так же как и в РФ! Пусть вернут Крым!
ЛюблюУкраину    11.01.2018, 23:50
Оценка:  +4
ЛюблюУкраину
заберут этот хлам- печи пинчука и фельдмана простаивают, весь металлолом в Турцию за валюту отправляют
Бувший_східняк    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Ясное дело, что за это время технику основательно раскурочили, а то, что осталось, хотят передать, чтобы самим с этим хламом не возиться..
Spawn999    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +2
Spawn999
Не всегда был с тобой согласен, но сейчас тебя минусят или недоразвитые, или "скотыняки".
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