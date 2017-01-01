ОБСЕ зафиксировала 414 взрывов на Донбассе

Нарушения зафиксировали вблизи Ясиноватой, Светлодарска, Дебальцево, Горловки, Широкино.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали 414 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 9 января до 19:30 10 января, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 410 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 235 взрывов)", – говорится в отчете.

Так, в ночь на 10 января камера наблюдателей миссии в районе Донецкой фильтровальной станции зафиксировала 48 взрывов, вызванных неопределенным вооружением. Еще было зафиксировано пролет 270 снарядов (126 с запада на восток, 135 с востока на запад, а остальные 9 по другим направлениям, в том числе с северо-запада на юго-восток и наоборот, а также с юга на север).

Также в течение дня 10 января наблюдатели, находясь на железнодорожной станции в оккупированной Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка), в течение трех с половиной часов слышали 90 неопределенных взрывов и не менее 900 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового вооружения соответственно на расстоянии 1-7 км со стороны юго-запада на север.

Кроме этого, в Светлодарске наблюдатели слышали сначала 5 неопределенных взрывов, а затем еще 45 – на расстоянии 4-5 км со стороны юго-востока, юга и юго-запада.

Вместе с тем миссия фиксировала взрывы в оккупированных Дебальцево, Горловке, поселке Грозном и контролируемом Украиной Широкино.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня (четыре взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов)", – говорится в отчете.

Напомним, ранее ОБСЕ за сутки зафиксировала более 240 взрывов в Донецкой и Луганской областях.