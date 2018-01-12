В Крыму оккупанты вновь ввели график отключения электричества

Крымэнерго предупреждает жителей полуострова о плановых отключениях света в феврале.

В оккупированном Крыму, несмотря на заявление оккупантов о “запуске третьей нитки российского энергомоста“ весной 2016 года, продолжаются отключения света.

Все графики отключений размещены на сайте Крымэнерго.

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Ранее так называемый министр топлива и энергетики оккупированного Крыма Вадим Белик сообщал, что, согласно подсчетам, дефицит электроэнергии в зимний период в Крыму может достигнуть 120 мегаватт, уточняе Крым.Реалии.

Ставленник Кремля Сергей Аксенов утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов.

Напомним, как стало известно 12 января, сбой в электросети части Киева из-за аварии на подстанции Северная в середине декабря 2016 года был “пробной“ хакерской атакой.