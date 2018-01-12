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В Крыму оккупанты вновь ввели график отключения электричества

Комментариев: 2
Крымэнерго предупреждает жителей полуострова о плановых отключениях света в феврале.
На полуострове продолжается вялотекущий блэкаут
На полуострове продолжается вялотекущий блэкаут
depositphotos.com

В оккупированном Крыму, несмотря на заявление оккупантов о “запуске третьей нитки российского энергомоста“ весной 2016 года, продолжаются отключения света.

Все графики отключений размещены на сайте Крымэнерго.

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Ранее так называемый министр топлива и энергетики оккупированного Крыма Вадим Белик сообщал, что, согласно подсчетам, дефицит электроэнергии в зимний период в Крыму может достигнуть 120 мегаватт, уточняе Крым.Реалии.

Ставленник Кремля Сергей Аксенов утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. 

Напомним, как стало известно 12 января, сбой в электросети части Киева из-за аварии на подстанции Северная в середине декабря 2016 года был “пробной“ хакерской атакой.

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Теги: Крым, блэкаут, свет, электричество
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    12.01.2018, 12:08
Оценка:  0
Бувший_східняк
Крымэнерго предупреждает жителей полуострова о плановых отключениях света в феврале - и всегда в морозы?
Sinobi-life    12.01.2018, 11:01
Оценка:  0
Sinobi-life
А что так???
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