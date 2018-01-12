Крым за корабли не продаем: Геращенко ответила Путину
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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, Крым за корабли Украина не продает. Об этом она сообщила у себя в Facebook , комментируя заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о возможности возвращения Украине военной техники из захваченного Крыма.
“Крым за корабли не продаем, не сдает и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается “русский мир“, приходит в негодность“, - отметила
Она подчеркнула, что Украина вернет оккупированный Крым.
“…И всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс“, - уточнила Геращенко.
Напомним, 11 января 2018 года Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма.