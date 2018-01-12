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Крым за корабли не продаем: Геращенко ответила Путину

Комментариев: 2
Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что "все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность".
Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдает и не меняем
Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдает и не меняем
Getty Images

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, Крым за корабли Украина не продает. Об этом она сообщила у себя в Facebook , комментируя заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о возможности возвращения Украине военной техники из захваченного Крыма.

“Крым за корабли не продаем, не сдает и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается “русский мир“, приходит в негодность“, - отметила

Она подчеркнула, что Украина вернет оккупированный Крым.

“…И всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс“, - уточнила Геращенко. 

Напомним, 11 января 2018 года Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма.

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Теги: Крым, корабли, Ирина Геращенко, Путин, военная техника, Россия
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Комментариев (3)
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Ликомания    12.01.2018, 12:16
Оценка:  0
Ликомания
Секретарша Ющенка.
Yzenykkrasavchik    12.01.2018, 11:54
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Бабам лишь бы поболтать, разве армии не нужны самолеты и бронированная техника хоть и в лучшем качестве? Ничего ребята доведут до ума, с кораблями я думаю будет морока, но самолетами разбрасыватся не гоже
Yzenykkrasavchik    12.01.2018, 11:54
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
В хозяйстве все пригодится
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