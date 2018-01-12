В Торецке в результате взрыва пострадал 14-летний парень

Подросток пытался изготовить взрывное вещество по рецепту из ирнтернета.

Ребенок смешал ингредиенты, которые в обычно используются в быту facebook.com/don.gunp

В Торецкое (Донецкая область) 14-летний парень пострадал в результате взрыва неизвестного вещества, которое он пытался создать по рецепту из сети интернет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медицинских работников о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен 14-летний парень.

Читай также: В Шостке на АЗС взорвалось авто, есть пострадавшие “Как выяснилось, днем ​​юноша был дома один. Парень в интернете нашел инструкцию о том, как из подручных средств изготовить взрывчатое вещество и решил поэкспериментировать. Подросток пытался смешать ингредиенты, которые в обычных условиях используются в быту. Однако смесь взорвалась в руке“, - рассказали в пресс-службе. “Как выяснилось, днем ​​юноша был дома один. Парень в интернете нашел инструкцию о том, как из подручных средств изготовить взрывчатое вещество и решил поэкспериментировать. Подросток пытался смешать ингредиенты, которые в обычных условиях используются в быту. Однако смесь взорвалась в руке“, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.

Вещество сдетонировало в руке парня facebook.com/don.gunp

Повреждения в комнате небольшие, но парня госпитализировали с травмой руки facebook.com/don.gunp

Взрыв также повредил мебель facebook.com/don.gunp