В Торецке в результате взрыва пострадал 14-летний парень
Подросток пытался изготовить взрывное вещество по рецепту из ирнтернета.
В Торецкое (Донецкая область) 14-летний парень пострадал в результате взрыва неизвестного вещества, которое он пытался создать по рецепту из сети интернет.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медицинских работников о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен 14-летний парень.
Читай также: В Шостке на АЗС взорвалось авто, есть пострадавшие“Как выяснилось, днем юноша был дома один. Парень в интернете нашел инструкцию о том, как из подручных средств изготовить взрывчатое вещество и решил поэкспериментировать. Подросток пытался смешать ингредиенты, которые в обычных условиях используются в быту. Однако смесь взорвалась в руке“, - рассказали в пресс-службе.
Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.
Напомним, 9 января в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.