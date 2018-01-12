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В Торецке в результате взрыва пострадал 14-летний парень

Комментариев: 1
Подросток пытался изготовить взрывное вещество по рецепту из ирнтернета.
Ребенок смешал ингредиенты, которые в обычно используются в быту
Ребенок смешал ингредиенты, которые в обычно используются в быту
facebook.com/don.gunp
В Торецкое (Донецкая область) 14-летний парень пострадал в результате взрыва неизвестного вещества, которое он пытался создать по рецепту из сети интернет.
 
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
 
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медицинских работников о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен 14-летний парень.
 

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“Как выяснилось, днем ​​юноша был дома один. Парень в интернете нашел инструкцию о том, как из подручных средств изготовить взрывчатое вещество и решил поэкспериментировать. Подросток пытался смешать ингредиенты, которые в обычных условиях используются в быту. Однако смесь взорвалась в руке“, - рассказали в пресс-службе.
 
Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.
 
Вещество сдетонировало в руке парня
Вещество сдетонировало в руке парня
facebook.com/don.gunp
 
Повреждения в комнате небольшие, но парня госпитализировали с травмой руки
Повреждения в комнате небольшие, но парня госпитализировали с травмой руки
facebook.com/don.gunp
 
Взрыв также повредил мебель
Взрыв также повредил мебель
facebook.com/don.gunp
 
Найденный в интернете рецепт оказался опасен
Найденный в интернете рецепт оказался опасен
facebook.com/don.gunp
 
Напомним, 9 января в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.
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Теги: Торецк, Донецкая область, взрыв, подросток, ребенок
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Комментариев (1)
igl-1970    12.01.2018, 12:15
Оценка:  0
igl-1970
так рецепт дайте
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