Жители Закарпатья встретили на улице гигантскую змею

Неизвестно откуда змея появилась на пешеходной дороге.

В Закарпатской области в городе Хуст местные жители обнаружили на пешеходной дороге большую гигантскую экзотическую змею.

Читай также: Найдена самая толстокожая змея в мире

Об этом сообщил один из очевидцев, оставив пост в сообществе города на странице в Facebook.

“В районе Пирогова убили или удава, или питона, точно не скажу. Историю его появления тоже не знаю“, - написал Юрий Тарканий.

Неизвестно откуда змея появилась на дороге facebook.com/yuriy.tarkaniy

Неизвестно откуда змея появилась на дороге, но обнаружили животное уже мертвым.

Как предполагают в комментариях под постом, змей вероятно является императорский удав, который обитает в Центральной и Южной Америке.

Напомним, 6 декабря на побережье Чукотки (РФ) жители обнаружили странных существ длиной до 25 метров. Ранее в ноябре в китайской провинции Гуандун женщина обнаружила в собственной стиральной машинке 52-килограммового удава.