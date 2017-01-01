Жители Закарпатья встретили на улице гигантскую змею
В Закарпатской области в городе Хуст местные жители обнаружили на пешеходной дороге большую гигантскую экзотическую змею.
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Об этом сообщил один из очевидцев, оставив пост в сообществе города на странице в Facebook.
“В районе Пирогова убили или удава, или питона, точно не скажу. Историю его появления тоже не знаю“, - написал Юрий Тарканий.
Неизвестно откуда змея появилась на дороге, но обнаружили животное уже мертвым.
Как предполагают в комментариях под постом, змей вероятно является императорский удав, который обитает в Центральной и Южной Америке.
Напомним, 6 декабря на побережье Чукотки (РФ) жители обнаружили странных существ длиной до 25 метров. Ранее в ноябре в китайской провинции Гуандун женщина обнаружила в собственной стиральной машинке 52-килограммового удава.