В Луганской области украли 50 метров железной дороги

Демонтированные рельсы кусками до четырех метров загружали в КрАЗ.

Незаконной деятельностью занимались шесть человек Спутник

Сотрудники спецподразделения Фантом в населенном пункте Золотое-4 Попаснянского района остановили демонтаж железнодорожных путей. Об этом сообщает управление ГФС в Луганской области.

Отмечается, что "на горячем" были задержаны шесть человек, которые с помощью газовых резаков проводили резку железнодорожного полотна.

"В дальнейшем демонтированные пути фрагментами длиной от двух до четырех метров загружали в автомобиль КрАЗ для дальнейшей транспортировки и сдачи их в пункты приема металлолома. На момент задержания нарушителей ими были вырезаны и загружены в транспортное средство почти 50 метров пути", – говорится в сообщении.

На место происшествия вызван наряд полиции. Правоохранителям передали правонарушителей, их грузовик и оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.2 ст.185 УК Украины). Начато досудебное расследование.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Черкасской области украли почти километр действующих железнодорожных путей.

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