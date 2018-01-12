Дело против священника УПЦ МП: СБУ провела обыски

СБУ обыскала представителей организации Союз православный Радомир, которые оказывали охранные услуги УПЦ МП.

В Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации Союз православный Радомир, которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, обыски были проведены 11 января в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

По данным ведомства, оперативники в ходе обысков изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали “патриот России“, пророссийскую символику, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

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“Предварительно установлено и задокументировано, что ОО Радомир предоставляла так называемые “охранные услуги“ Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия“, – сказано в сообщении.

В Запорожье обыскали Радомир 0:00 / 03:04

Напомним, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП. Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.

Под храмами УПЦ МП оставляют окровавленные игрушки.