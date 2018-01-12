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Дело против священника УПЦ МП: СБУ провела обыски

Комментариев: 3
СБУ обыскала представителей организации Союз православный Радомир, которые оказывали охранные услуги УПЦ МП.
В Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации Союз православный Радомир
В Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации Союз православный Радомир
Пресс-служба СБУ

В Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации Союз православный Радомир, которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, обыски были проведены 11 января в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

По данным ведомства, оперативники в ходе обысков изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали “патриот России“, пророссийскую символику, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

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“Предварительно установлено и задокументировано, что ОО Радомир предоставляла так называемые “охранные услуги“ Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия“, – сказано в сообщении.

В Запорожье обыскали Радомир
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Напомним, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП. Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.

Под храмами УПЦ МП оставляют окровавленные игрушки.

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Теги: СБУ, Запорожье, УПЦ МП, священник, обыск
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Комментариев (3)
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berya87    12.01.2018, 23:20
Оценка:  -4
berya87
не случайно пьяный упал на ихнего ребенка.. на все была воля Божья... заслужили видимо дураки.. раз такое раздули
dvs1977    12.01.2018, 23:20
Оценка:  0
dvs1977
На поле на Подмосковье нашли надпись “Господи, помоги ро-сс-ии”, которую видно из космоса. А в Петербурге на крыше дома написали “п-у-тин, помоги”. Будни сверхдержавы.а тебе berya87 нужно писать Боже верни мозги.не поможет правда их там не было!почитай как закончил берия
Dimitrrr    12.01.2018, 23:18
Оценка:  -2
Dimitrrr
Где звук? Сайга когда автоматом стала?
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