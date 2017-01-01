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Ефремову продлили арест на два месяца

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Александр Ефремов пробудет под стражей до 12 марта 2018 года.
Суд не отпустил Ефремова из-под стражи
Суд не отпустил Ефремова из-под стражи

Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 12 января, удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок действия меры пресечения экс-депутату от Партии регионов Александру Ефремову на 2 месяца. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

"… суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно", – зачитал судья.

Как сообщал Корреспондент.net, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене.

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Теги: суд, арест, Луганская область, арест Ефремова, суд над Ефремовым
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Источник: korrespondent.net

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